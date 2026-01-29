BEUN\'da dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Dış Paydaş Toplantısı; üniversite, kamu ve sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak vizyonu pekiştirmek amacıyla geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çakır, il müdürleri, protokol üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile iş insanları katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açılış konuşmasıyla devam etti.

"Kökleri 1924'e uzanan güçlü bir üniversiteyiz"

Açılış konuşmasında üniversitenin tarihsel gelişimine değinen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Üniversitenin temellerinin 1924 yılında kurulan Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebine dayandığını belirten Özölçer; 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulan üniversitenin, 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi, 2018 yılında ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi adını aldığını ifade etti. Rektör Özölçer, bugün BEUN'un 13 yerleşkede, 16 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ve 34 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

"Akademide tercih edilen yükseköğretim kurumuyuz"

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Rektör Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı'nda 81 ilden 5.469 öğrencinin BEUN'u tercih ettiğini, YKS kontenjan doluluk oranının ise %99 seviyesine ulaştığını belirtti. Üniversitenin mevcut yapısına ilişkin sayısal verileri de aktaran Özölçer; 30.886 öğrenci, 235 aktif program, 18 akredite program, 19 TYÇ logolu program, 1.333 akademik personel, 2.676 idari personel, 1.712 uluslararası öğrenci ve bugüne kadar 108.746 mezun verildiğini ifade etti. Ayrıca EK-46 Programı kapsamında 11 öğretim üyesinin BEUN'da görev yaptığını dile getirdi.

Yeni programlar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı

Rektör Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla öğrenci alımına başlayan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Büyük Veri Analitiği, Oyun Geliştirme ve Arka-Yüz Yazılım Geliştirme programları ile Alaplı Meslek Yüksekokulu Robotik ve Yapay Zeka Programı'nın üniversiteye kazandırıldığını söyledi. Öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemli bir göstergesi olan Sosyal Transkript Uygulaması ile öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerinin de belgelendiğini ifade etti. Özölçer ayrıca 2022 yılından bu yana çift ana dal ve yan dal yapan öğrenci oranında yaklaşık %69 artış sağlandığını vurguladı.

"Araştırma, yayın ve proje performansımız istikrarlı şekilde artıyor"

Araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Özölçer, öğretim üyesi sayısının 2022'de 559 iken 2025'te 685'e yükseldiğini belirtti. SCI ve SCIE indeksli dergilerde yayın sayısının 317'den 528'e, SSCI indeksli yayınların 48'den 115'e, Scopus yayınlarının ise 471'den 754'e ulaştığını aktaran Özölçer; SCI, SCIE, SSCI ve AHCI kapsamındaki toplam yayın sayısının 2022 yılında 368 iken bu sayının 2025 yılında 625'e yükseldiğini ifade etti. Öğretim üyesi başına düşen yayın oranının 0,66'dan 0,96'ya çıkarıldığını belirten Özölçer, bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür edip başarılı çalışmalarının devamını diledi.

2022 ile 2025 yılları arasında bir değerlendirme yaparak BAP destekli proje sayısının 62'den 194'e, BAP makale destek sayısının ise 0'dan 100'e yükseldiğini belirten Rektör Özölçer, TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında %55 kabul oranı ile 99 projenin desteklendiğini söyledi. Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024" listesinde BEUN'dan 8 akademisyenin yer aldığını vurgulayan Özölçer; Zonguldak Teknoparkta firma sayısının 20'den 43'e, yürütülen proje sayısının 108'e ulaştığını ve 227 kişilik istihdam sağlandığını ifade etti. Aynı zamanda öğretim üyelerinin faydalı model, patent başvuruları, TÜBİTAK 1007 projeleri, TÜBİTAK Mükemmeliyet Mührü, AB destekli projeleri ile yılın doktora tezi ödülleri gibi önemli akademik başarılara imza attığını söyledi. Özölçer, bu başarının üniversitenin uluslararası bilim camiasındaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

BEUN'un Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025 kapsamında; Engelsiz Üniversite Bayrakları Sıralaması'nda Türkiye 3'üncüsü, Program Nişanı Sıralaması'nda Türkiye 4'üncüsü olduğunu belirten Özölçer, engelsiz bayrak sayısının 11'den 29'a çıktığını söyledi. Ayrıca Spor Dostu Kampüs Ödülleri kapsamında BEUN'un Türkiye 4'üncüsü olduğunu ifade etti.

Rektör Özölçer, üniversite hastanesinin Batı Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü konumunda olduğunu belirterek yatan hasta sayısının 37.409'dan 47.868'e, ameliyat sayısının ise 35.265'ten 43.980'e yükseldiğini aktardı. Otolog kemik iliği nakli, endoskopik bel fıtığı ameliyatı, ileri lazer teknolojileri, PET, LINAC, anjiyografi, EBUS, ERCP gibi pek çok ileri tanı ve tedavi yönteminin başarıyla uygulandığını söyledi. Rektör Özölçer, BEUN Hastanesinin Batı Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü konumunda olduğunun altını çizerek Obezite ve Diyabet Merkezine başvuran hasta sayısının 30.135'ten 55.150'ye yükseldiğini aktardı. Üniversite Hastanesinin yatırım bütçesinin 2022'de 21 milyon TL iken 2025'te 157 milyon TL'ye ulaştığını, yatak doluluk oranının ise %77,68'den %91,54'e çıktığını ifade etti.

BEUN Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde 129 ünite ile yıllık ortalama 145 bin hastaya hizmet verildiğini, yeni kat projesiyle %20 kapasite artışı ve hasta memnuniyetinde önemli iyileşme hedeflendiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer, uluslararasılaşma alanında yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarında önemli artışlar sağlandığını; Erasmus+ anlaşmalarının 136'dan 267'ye, iş birliği yapılan ülke sayısının ise 22'den 43'e yükseldiğini ifade etti. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Yeşil Çatı, GES projeleri ve TÜRKPANET tescilli uygulamalardan bahseden Özölçer, öğrencilerin ulusal ve uluslararası spor şampiyonlukları, akademik ödülleri ve Ar-Ge yarışmalarındaki başarılarıyla BEUN'un adını gururla temsil ettiğini vurguladı.

Kariyer Merkezi faaliyet sayısının 2022'de 20 iken 2025'te 55'e, öğrenci toplulukları sayısının ise 133'ten 177'ye yükseldiğini belirten Özölçer, ÜNİDES Programı kapsamında BEUN öğrencilerinin 5 dönemde 65 projesinin destek almaya hak kazandığını ifade etti. 2025-2026 yılı 5. Dönem ÜNİDES sonuçlarına göre BEUN'un 13 proje kabulüyle, 157 üniversite arasında Türkiye 9'uncusu olduğunu vurguladı.

BEUN'un eğitim ve araştırmanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Rektör Özölçer; Zonguldak Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birlikleriyle çok sayıda sosyal projeye imza attıklarını söyledi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen "34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı Ön Lisans Mezuniyet Töreni'nin" ulusal basında geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

Rektör Özölçer, konuşmasını geleceğe yönelik hedeflerini paylaşarak üniversitenin gelişimine katkı sunan tüm dış paydaşlara, kamu kurumlarına ve iş dünyasına teşekkür edip tamamladı. Toplantı, değerlendirme oturumu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK