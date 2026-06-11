BEUN İlahiyat Fakültesi yeni mezunlarını geleceğe uğurladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni, yoğun katılımla gerçekleştirilirken, duygu dolu anlara ve büyük bir gurura sahne oldu.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda tüm mezunlar adına konuşan İlahiyat Fakültesi birincisi Cemre Sağır, mezuniyet sevincini paylaşırken salonda duygusal anlar yaşattı. İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Sağır, öğrencilik yıllarında fakültenin sunduğu imkanlar sayesinde başladığı hafızlık eğitimini sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada, İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatımızın en güzel, en öğretici ve en anlamlı dönemlerinden birini daha geride bırakırken, bu özel günümüzde bizlerin yanında olan siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için bu yılların en kıymetli taraflarından biri de fakültemizin sunduğu imkanlar sayesinde başladığım hafızlık yolculuğu oldu. Elhamdülillah, hala büyük bir heyecan ve iştiyakla devam ettiğim bu yolculuk, hayatımın en değerli kazanımlarından biri olmuştur. Bugün burada aldığımız her başarıda ailelerimizin dualarının ve bizlere olan inançlarının büyük bir payı vardır. Bu cübbeleri giymemize vesile olan en büyük güç ise önce Rabbimizin yardımı, sonra sizlerin sevgisi, ilgisi ve duası olmuştur. Yüce Rabbimiz sizlerden ebeden razı olsun. Son olarak bizler için bu törenin düzenlenmesine büyük emek veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm saygıdeğer hocalarıma, sevgili arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Mezunlar adına yapılan konuşmanın ardından kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Akın, İlahiyat Fakültesinin son yıllarda eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarında önemli başarılara imza attığını belirtti. Öğrencilerin akademik donanımlarının yanında ahlaki sorumluluk bilinciyle yetiştirildiğini ifade eden Akın, fakültenin gelişimine sunduğu katkılar ve her zaman verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunarak tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemiz bugün ilahiyattan, sosyal ve beşeri bilimlere kadar pek çok alanda Türkiye'nin yarınlarına yön verecek gençleri yetiştirmeye devam etmektedir. Ne mutlu bizlere ki bugün de İlahiyat Fakültemizin birbirinden kıymetli mezunlarını yeni hayatlarına uğurlamanın bahtiyarlığını duyuyoruz. Sizler milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın umudusunuz. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in işaret ettiği Asımın Neslisiniz. Bilginizi insanlığın hizmetine sunun. Gittiğiniz her yerde iyiliğin temsilcisi olun. Ümitsizliğe umut olun. Unutmayınız ki başarı; vazgeçmeyenlerin, inanmaktan ve çalışmaktan geri durmayanların nasibidir. Sizler yarının alimleri, eğitimcileri, akademisyenleri ve fikir insanları olarak bu milletin en kıymetli hazinelerinden olacaksınız. Sizleri çok seviyor, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Üniversitemizi ulaştığınız her mevkide en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Rabbim sizlerin yolunu açık, bahtını aydın, başarılarınızı daim eylesin."

Başarı yaş kütüğünde ölümsüzleşti

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi birincisi Cemre Sağır, ailesinin katılımıyla adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında fakülte birincisi Cemre Sağır, ikinci Merve Baş ve üçüncü Zehra Gürdegir'e plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Programın devamında İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilere akademisyenleri tarafından temsili diplomaları verildi. Ardından İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ali Soylu eşliğinde mezuniyet yemini gerçekleştirildi.

Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren program, mezunlar ve aileleri için unutulmaz anılara sahne oldu. - ZONGULDAK