BEUN Sağlık Yüksekokulu Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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BEUN Sağlık Yüksekokulu Genel Kurulu Gerçekleştirildi

BEUN Sağlık Yüksekokulu Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul toplantısı yapıldı.

17.01.2025 12:52
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah, yüksekokul müdür yardımcıları ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Akpolat Ferah sunumunda; 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Akpolat Ferah faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler ile öğrencilere yönelik sosyal ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah'ın sunumlarının ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek Üniversitenin sağlık, mühendislik, beşeri, sosyal, iktisadi ve idari bilimler ile fen gibi tüm akademik birimlerin gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yalnızca akademik başarılarıyla değil; aynı zamanda çeşitli kamu kurum kuruluşları ile gerçekleştirdikleri sosyal ve toplumsal çalışmaları, bilimsel projeleri, akredite olan programları, bünyelerinde yer alan öğrenci topluluklarının ÜNİDES gibi programlarda desteklenmeye layık görüldüğü projeleriyle de kayda değer bir konumda olduğunu vurguladı. Akademik öğretimde dijital çağın sunduğu yapay zeka gibi teknolojinin kullanımı ve sürdürülebilir eğitimin önemi göz önüne alınarak yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özölçer; ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Rektör Özölçer, Yüksekokulun akademik çalışmalar ve sağlık hizmetlerine sunduğu katkılarıyla önem arz eden gelişimine de dikkat çekerek bu gelişime katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı'nın sonunda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Teşekkür belgesi takdiminin ardından toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN Sağlık Yüksekokulu Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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