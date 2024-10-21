Beyağaç\'ta Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi

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Denizli'ni Beyağaç ilçesinden vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek gençler, düzenlenen törenle vatan topraklarını koruyacakları kışlalarına uğurlandı.

Beyağaç ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği asker uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene katılan vatandaşlar, dualar okuyarak askerlere moral verdi. Gençler, aileleriyle vedalaşırken hem gurur hem de hüzün dolu anlar yaşandı. Askerlerin uğurlanması sırasında Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve ilçe protokolü halk bir araya gelerek gençlere moral verdi.

Başkan Pütün, askerlik görevine giden gençlerin her zaman milletin güvencesi olduğunu vurguladı. Başkan Pütün, yaptığı açıklamada, askerlik görevinin vatan savunmasında kutsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "İlçemizden vatani görevlerini yapmak üzere yola çıkan genç askerlerimizi dualar eşliğinde vatan topraklarına uğurladık. Rabbim, sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi.

Başkan Pütün, asker adaylarına vatani görevlerinde başarılar dileyerek, onların güvenle evlerine dönmeleri için dua ettiklerini belirtti. - DENİZLİ