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Beyaza bürünen Geminbeli Geçiti görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Beyaza bürünen Geminbeli Geçiti görsel şölen oluşturdu

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Karayolları ekipleri tarafından temizlenen karlarla birlikte geçitte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yüksek rakımlı olan geçitte yaşanan kar yağışı, bölgede iki farklı iklimin bir arada yaşandığını gösterdi. Sivaslılar ise karı özlediklerini belirtti.

Beyaza bürünen Geminbeli Geçiti görsel şölen oluşturdu
05.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 22:58
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Beyaza bürünen Geminbeli Geçiti görsel şölen oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluştu.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karayolları ekipleri gün boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Yol üzerinde ki karların temizlenmesiyle ulaşımın kolaylaşırken kar yağışı geçitte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz renge bürünen geçitte görsel şölen oluştu.

"Burada 2 iklim bir arada yaşanıyor"

Aracı ile seyahat eden Onur Doğancık, "Yüksekte olduğumuz için burada kar yağışı oluyor. Aşağısı farklı bir hava ama burası kar kış kıyamet gidiyor. Burada 2 iklim bir arada yaşanıyor. Burası bizim sürekli geçtiğimiz bir güzergah. Buradan geçerken biraz zorlanıyoruz ama hayırlısını diliyorum" dedi.

"Sivas olarak karı özledik"

Aracı ile yoldan geçen Ahmet Yıldız ise burada kış ayının zorlu geçtiğini ifade ederek, "Şu anda 2000 rakımlık Geminbeli Geçidi'nde bulunuyoruz. Burasının 2000 rakım olmasından dolayı kış şartları burada daha zorlu oluyor. Buradan Zara tarafında indiğimiz zaman orada mevsim Karadeniz iklimi gibi. Sivas olarak karı özledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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