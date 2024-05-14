Beyazay Derneği Genel Başkanı: Türkiye Engellilerin Geleceği Konusunda Dünya ile Yarışıyor

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Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, engellilerin geleceği konusunda Türkiye'nin dünya ile yarışma konusunda çok iyi bir yerde olduğuna dikkat çekti. Ayva, "Medeniyetimiz çok iyi bir referans" dedi.

Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, "Geleceğin Engellileri, Engellilerin Geleceği" konulu söyleşisiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (ZBEÜ) konuk oldu. Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Ayva, Türkiye'nin engellilerin geleceği konusunda dünya ile yarışında çok iyi konumda olduğunu söyledi.

Aynı zamanda medeniyetin de iyi bir referans olduğunu, gelecekten ümitli olduğunu söyleyen Ayva, şöyle devam etti:

"Biz hep beraber engellilerin geleceği, geleceğin engellilerinin bugünkü haliyiz. Değişime, gelişime açık bir topluluğuz. Gelecekte de oluşacak toplumda gelişen, değişen insanlar topluluğu şeklinde bir karakter ortaya konacaktır. Toplumda engellilik kültürünün çok yanlış anlaşıldığını ve maalesef çok kötü noktalara gittiğini biliyorum. O yüzden de bu değişimin, gelişimin hayal edilebilir bir şeyin çok ötesinde olduğunun farkındayım. Geçmişten hiç bahsetmek istemiyorum. Zaten gençler de geçmişle karşılaştırmayı pek sevmiyor. Ben şahsen yarını ve dünyayla karşılaştırmak istiyorum. Çünkü gerek Avrupa, Amerika, Uzakdoğu, Afrika, Asya ülkelerindeki tecrübem; Türkiye'nin dünyayla bu konuda yarışma konusunda çok iyi olduğunu, çok iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Bunun da sürdürülebilir bir nitelik taşıdığını; çünkü medeniyetimiz buna katkı veriyor. Zemin oluşturuyor. Medeniyetimiz çok iyi bir referans. Sürdürülebilirlik, insan, engellilik anlayışımız var. O yüzden ben gelecekten ümitliyim."

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin engelsiz bayrak ödüllerindeki başarısına dikkat çekti. Özölçer, "Günümüzde önemli bir gündemi oluşturan engellilik konusu ve bu konuda yapılması zaruri olan çalışmaların her fırsatta dile getirilmesi oldukça kıymetlidir. İnsan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir adım hiçbir strateji dünyaya refah, mutluluk ve adalet getirmeyecektir. Engelli bireylerimize karşı gereken sorumluluğun bilincinde olarak bizler de üstümüze düşen görevlerin farkındayız. Bu farkındalıkla beraber bilim ile teknolojiyi temel alarak evrensel değerler bilincinde yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmak önceliğimizdir. İşte bu çözümler ışığında temel hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanılabilmesi için ortaya çıkan engelsiz üniversite kavramı oldukça kıymetlidir. Engelsiz üniversite kapsamında önem arz eden engelsiz bayrak ödüllerinde üniversitemiz 2018 yılından itibaren YÖK tarafından düzenlenen engelsiz bayrak ödülleri kapsamında 14 turuncu bayrak yani mekanda erişim, dört yeşil bayrak eğitimde erişim, iki program nişanına sahiptir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK