Beyin Kanaması Geçiren Çocuğa Destek - Son Dakika
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Yerel

Beyin Kanaması Geçiren Çocuğa Destek

Adana'da beyin kanaması geçiren ve yüzünde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen 14 yaşındaki Enes'e destek çıkıldı. Ogün Abi Derneği ve fenomen Yasin Oyanık'ın desteğiyle Enes, Ankara'da tedavi altına alındı.

10.07.2024 10:24
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Adana'da geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen 14 yaşındaki Enes'e destek çıkıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başlayan Enes'in yüzündeki kitle yıllar içinde büyüdü. Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı.

İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı'nın 2 Temmuz'da yaptığı 'İki farklı yüzü var gibi görünen çocuğun tek isteği iyileşip gülmek' haberinin ardından Adana'da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur'un başkanlığındaki Ogün Abi Derneği, Enes'in ailesi ile iletişime geçti.

Ankara'ya götürdüler

'Ankara Abisi' diye bilinen fenomen Yasin Oyanık'ın da desteğiyle Ankara'ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Enes için Yasin Oyanık ile birlikte gerekli destekleri vereceğiz. Onun tedavi olmasını çok istiyoruz. İnşallah Ankara'da sağlığına kavuşacak. Buna inanıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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