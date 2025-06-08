Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Üç Hastaya Umut Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının organları, nakil bekleyen 3 hastaya yaşam umudu oldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden Ayşe Karaçağa'nın (61), Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Aile ile görüşen hekimler, organ bağışı konusunda onay aldı. Bu gece gerçekleştirilen operasyonlar ile Ayşe Karaçağa'nın organları Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Karaçağa'nın bağışladığı organlar ile 3 kişinin da hayata tutunma umudunun yeşerdiğini dile getiren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Recep Erik, "Hasta 2 Haziran'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne beyin kanaması ile başvuruyor. Entübe bir şekilde geliyor. Bir girişim yapılıyor. Girişim sonucu başarılı olmayınca ayın 3'ünde yoğun bakıma alınıyor. Ayın 5'inde de beyin ölümünün çalışmaları başlıyor. Dün öğleden sonra beyin ölümü gerçekleşiyor. Aile yakınlarıyla yapılan görüşme esnasında da organ nakline müsaade alınıyor. Gece saatlerinde organ çıkarımı yapıldı. Bir böbrek Ankara Başkent Üniversitesi, bir böbrek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve karaciğer de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nakil bekleyen hastalara gönderildi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz Ayşe teyzeye de Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Organlar, çıkarım işleminin ardından hastane gelen araçlarla Ankara, OMÜ ve Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. - SAMSUN