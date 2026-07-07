Beykoz Meclisi'nde CHP sıraları boş kaldı - Son Dakika
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Beykoz Meclisi'nde CHP sıraları boş kaldı

Beykoz Meclisi\'nde CHP sıraları boş kaldı
07.07.2026 16:58  Güncelleme: 17:03
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Beykoz Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin katılmadığı oturumda, Cumhur İttifakı oylarıyla 14 kritik madde kabul edildi. Meclis, Ağustos tatiline girdi.

Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında, yerel yönetim tarihine geçecek bir sorumsuzluk örneği yaşandı. Sabah saatlerinde yapılması gereken oturuma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyelerinin katılmaması üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadı. Meclisi ve hizmeti kilitlemeyi amaçlayan bu boykot girişimine karşı kararlı duruşundan taviz vermeyen Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, oturumu aynı gün akşam saat 21.00'e erteledi.

Akşam gerçekleştirilen ikinci birleşimde de CHP'li meclis üyeleri, meclis salonundaki koltuklarını boş bıraktı. Ancak hizmetin aksamasına geçit vermeyen AK Parti ve MHP grubu, meclis salonunda eksiksiz hazır bulundu. Cumhur İttifakı ortaklığında açılan oturumda, Beykoz halkını ve ilçenin geleceğini ilgilendiren tüm kritik maddeler oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Beykoz için kritik teklifler oy birliğiyle kabul edildi

CHP grubunun engelleme çabalarına rağmen mecliste oylanan ve oy birliğiyle kabul edilen 14 maddelik teklifler kapsamında;

Paşamandıra ve Fatih Mahallelerine yeni sokak isimleri verilmesi teklifi,

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile İşletme ve iştirakler müdürlüklerinin 2026 yılı ek ücret tarifeleri teklifi,

Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki 13.583 mlik taşınmazın belediyeye şartlı bağışı ve Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Alanı'ndaki tesislerin 10 yıllığına kiralanması teklifi,

Karlıtepe Mesire Alanı içerisinde Macera Parkuru, Spor Tesisi Destek Binası ve Kır Lokantası'nın 10 yıllığına kiraya verilmesi hakkında teklif,

Beykoz Belediyesi ile Permatürk Vakfı arasındaki ortak hizmet protokolünün iptali hakkında teklif,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Şartlı Nakdi Yardım Talebinde bulunulması ve yine bakanlıktan bağış yoluyla belediyeye yeni araç temin edilmesi teklifi,

İSBAK A.Ş. sermaye artışına iştirak edilmesi hakkındaki teklif,

Cumhuriyetköy Mahallesi 180 ada 5 ve 11 parsellerde "konut, ticaret, sosyal tesis, rekreasyon ve yeşil alan" kullanımına ilişkin bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınması talebi oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis tatile girdi

Temmuz ayı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Beykoz Belediye Meclisi, yasal takvim gereği Ağustos ayında tatile girdi. Meclis, yaz arasının ardından 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da yeniden toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beykoz Meclisi'nde CHP sıraları boş kaldı - Son Dakika

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