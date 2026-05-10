Beykoz sokaklarında annelerin izleri yaşatıldı

10.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:09
Beykoz Belediyesi, Anneler Günü kapsamında ilçe genelinde dikkat çeken bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İlçenin farklı noktalarında bulunan durak, park ve oturma alanlarına annelerin günlük hayatta sıkça kullandığı ifadelerin yer aldığı stickerlar yerleştirildi.

"Hırkanı aldın mı? Burası esiyor", "Otobüse binince bana yaz" ve "Terli terli su içme" gibi sözlerin yer aldığı çalışma vatandaşların ilgisini çekti. Beykoz'un sahil kesimi ile mahalle aralarında uygulanan çalışma, sokaklarda renkli görüntüler oluşturd

Beykoz Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel hazırlanan uygulama ile annelerin hayatın içindeki sıcak ve koruyucu yaklaşımına dikkat çekild

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Güzel, "Biz annelerimizin o bize çok söylediği uyarı cümlelerini sticker haline getirip, sahildeki parkımızda banklarımıza otobüs duraklarımıza, elektrik direklerimize yapıştırdık. Çünkü otobüsünü bekleyen bir gencin otobüsten inince bana mesaj at ya da bindiğinde beni ara gibi anne endişesi taşıyan cümleleri okuması içini ısıtacaktır diye düşündük, ya da sahilde bankta oturan bir gencin Üzerine hırkanı al, ceyranda kalma gibi cümleleri okuduğu zaman yanında annesini hissedeceğini düşündük. Dolayısıyla biz Beykoz'u bir anne şefkatiyle sardık sarmaladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

