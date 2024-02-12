Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Çalık, "Sizlerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyetin izinde bu kente kazandırdıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim için çok önemli. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı en iyi siz bilirsiniz. Sizler bu ülkenin, Cumhuriyetin çınarlarısınız" dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerle kahvaltıda buluştu. Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programına yüzlerce emekli öğretmen katıldı. Kahvaltı programında masaları tek tek ziyaret eden Başkan Çalık, emekli öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi.
Konuşmasında aydınlık yarınlar için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirten Çalık, şunları söyledi:
"Sizlerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyetin izinde bu kente kazandırdıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim için çok önemli. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı en iyi siz bilirsiniz. Sizler bu ülkenin, Cumhuriyetin çınarlarısınız. Şu an memleketin içinde bulunduğu durumun aslında çaresi eğitimdir. Bizler eğitimde neler yapabiliriz? Eğitimde evlatlarımızı, öğretmenlerimizi nasıl destekleyebiliriz? diye var gücümüzle çalışıyoruz. Benim derdim çocuklar, benim derdim bu ülkenin evlatları. Ben çocuklar, gençler ve kadınların bu toplumda daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceğim. Sizler emek verdiniz, bu ülkenin evlatlarını yetiştirdiniz ve o çocuklar şimdi ülkeye hizmet ediyor. Hepinize minnettarız. Çocuklar ve toplum için harcadığınız emeklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum."
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