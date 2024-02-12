Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Çalık, emekli öğretmenlere teşekkür ederek, eğitimde yapılan çalışmalardan bahsetti.

12.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Çalık, "Sizlerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyetin izinde bu kente kazandırdıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim için çok önemli. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı en iyi siz bilirsiniz. Sizler bu ülkenin, Cumhuriyetin çınarlarısınız" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan emekli öğretmenlerle kahvaltıda buluştu. Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programına yüzlerce emekli öğretmen katıldı. Kahvaltı programında masaları tek tek ziyaret eden Başkan Çalık, emekli öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi.

Konuşmasında aydınlık yarınlar için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirten Çalık, şunları söyledi:

"Sizlerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyetin izinde bu kente kazandırdıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim için çok önemli. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı en iyi siz bilirsiniz. Sizler bu ülkenin, Cumhuriyetin çınarlarısınız. Şu an memleketin içinde bulunduğu durumun aslında çaresi eğitimdir. Bizler eğitimde neler yapabiliriz? Eğitimde evlatlarımızı, öğretmenlerimizi nasıl destekleyebiliriz? diye var gücümüzle çalışıyoruz. Benim derdim çocuklar, benim derdim bu ülkenin evlatları. Ben çocuklar, gençler ve kadınların bu toplumda daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceğim. Sizler emek verdiniz, bu ülkenin evlatlarını yetiştirdiniz ve o çocuklar şimdi ülkeye hizmet ediyor. Hepinize minnettarız. Çocuklar ve toplum için harcadığınız emeklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Emekli Öğretmenlerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement