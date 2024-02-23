Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ailelerle Buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kahvaltıda ailelerle buluştu. Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak meslek insanı anlayışıyla görev yaptığını belirten Başkan Çalık, "Bu kentin kaynakları bu kente dönmeli. Beş yıllık görev süremiz boyunca bu kente başta altyapı ve üstyapı hizmetleri olmak üzere kültür ve sanat merkezleri, kreşler, anne ve çocuk merkezleri, engelsiz yaşam merkezi, kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, gençlik, inovasyon, teknoloji merkezleri ve yeni pazar alanları kazandırdık. Bakın bu kardeşiniz bu beş yıllık süre içerisinde kamunun bütçesini ahlaklıca kullandı ve asla heba etmedi" dedi.
Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kahvaltıda ailelerle bir araya geldi. Yoğun katılımlı geçen buluşmada çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, anne ve çocukların taleplerini de dinledi.
Çocuklar, gençler ve kadınlar için onlarca projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Çalık, şunları söyledi:
"İnsanlarımızın bulunduğu durum aslında hiç de hak etmediği bir noktaya doğru gidiyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak mümkün olduğunca her konuda her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmaya gayret gösteren bir yönetim anlayışıyla hizmet ettik. Evlatlarımız için daha güzel bir memleket inşa edelim istiyorum. Gençlerimiz geleceğini yabancı memleketlerde yabancı topraklarda aramasın. Bu kadim topraklarda onların geleceğini inşa edelim."
Göreve geldiği günden itibaren 10 yeni kreş ve 2 anne ve çocuk merkezini Beylikdüzü'ne kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çalık, şöyle devam etti:
"7'si Beylikdüzü Belediyesi 3 tanesini de İBB'nin olmak üzere 10 kreş kazandırdık bu kente ve Beylikdüzü'nün kreş sayısı 11 oldu. İki tane de anne ve çocuk merkezimiz siz sevgili annelerimizin hizmetinde. Tek gayemiz sizlere ve evlatlarınıza daha güzel bir memleket bırakmak."
Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak meslek insanı anlayışıyla görev yaptığını dile getiren Çalık, "Bu kentin kaynakları bu kente dönmeli. Beş yıllık görev süremiz boyunca bu kente başta altyapı ve üstyapı hizmetleri olmak üzere kültür ve sanat merkezleri, kreşler, anne ve çocuk merkezleri, engelsiz yaşam merkezi, kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, gençlik, inovasyon, teknoloji merkezleri ve yeni pazar alanları kazandırdık. Bakın bu kardeşiniz bu beş yıllık süre içerisinde kamunun bütçesini ahlaklıca kullandı ve asla heba etmedi" diye konuştu.
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