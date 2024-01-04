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Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da sokak hayvanlarına özenle bakım ve tedavi sağladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da sokak hayvanlarına özenle bakım ve tedavi sağladı

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında ilçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve sahiplendirme işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından binlerce hayvanın muayene, tedavi ve aşılama işlemleri yapıldı. Ayrıca, barınma ve beslenme zorluğu çeken hayvanlara yardım edildi ve ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla halk sağlığı korundu.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da sokak hayvanlarına özenle bakım ve tedavi sağladı
04.01.2024 - 16:52,
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İlçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının tüm bakım, tedavi ve sahiplendirme işlemlerini 2023 yılında da özenle gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, bir yandan da halk sağlığının korunması için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2023 yılında da ilçe sınırları içerisindeki patili dostların muayene, tedavi ve aşılama işlemlerini büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Uzman veteriner hekimlerce son bir yıl içerisinde bin 372 hayvanın kısırlaştırma ve işaretlemesi, 2 bin 569 hayvanın ise muayene ve tedavisi yapıldı. Donanımlarıyla örnek teşkil eden ve 856 sokak hayvanına barınak hizmeti veren Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim programlarıyla yıl boyunca 4 bin 338 kişiye sokak hayvanları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

BARINMA VE BESLENME ZORLUĞU ÇEKEN HAYVANLAR UNUTULMADI

Öte yandan, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda da çalışmalarını titizlikle yürüten Müdürlük son bir yılda, 165 sokak hayvanının sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı. Sokakta barınma ve beslenme zorluğu çeken hayvanları da unutmayan belediye, her gün bakımevinde hazırlanan yemek ve kuru mama ile besleme yaptı. Ayrıca geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen kedi evleri talep eden vatandaşlara teslim edildi.

İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Müdürlüğe bağlı ilaçlama ekipleri ise halk sağlığını korumak adına ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü. İlçe genelinde; logar, kanalizasyon, larva ve uçkun, kapalı alan haşere ilaçlamaları olmak üzere toplamda 15 bin 364 adet işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA
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