Beylikdüzü'nde Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

Beylikdüzü\'nde Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında, sitelerde, apartmanlarda ve sanayi kuruluşlarında düzenlediği sıfır atık ve çevre bilgilendirme eğitimleriyle toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

09.01.2025 16:58  Güncelleme: 17:03
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Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında, sitelerde, apartmanlarda ve sanayi kuruluşlarında düzenlediği sıfır atık ve çevre bilgilendirme eğitimleriyle toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirme misyonuyla hareket eden belediye, atık toplama ve geri dönüştürme etkinliğiyle çocuklara çevre bilinci kazandırdığı gibi, onları doğada hoş vakit geçirmeye yönlendiriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sıfır atık ve çevre bilinci konusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kreşler Müdürlüğü'nün koordinesinde Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören 5 yaş grubundaki öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi. Çocuklara çevreyi korumanın önemi ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasıyla ilgili temel bilgiler eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı.

Gürpınar Kent Ormanı'nda doğanın tadını çıkardılar

Eğitim programının ardından minik çevreciler, Gürpınar Kent Ormanı'nda düzenlenen çöp toplama ve mıntıka temizlik etkinliğine katıldı. Çocuklar, hem doğada vakit geçirmenin tadını çıkardı hem de çevreye duyarlılıklarını gösterdi. Toplanan atıklar, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmasında yeniden değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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