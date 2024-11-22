Beylikdüzü Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür Sanat Gezileri - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür Sanat Gezileri

Beylikdüzü Belediyesi\'nden Ücretsiz Kültür Sanat Gezileri

Beylikdüzü Belediyesi, 'Rotamız Sanat' adlı kültür ve sanat gezileri düzenleyerek vatandaşları İstanbul'un önemli sanat duraklarına ulaştırıyor. İlk etkinlikte Picasso ve Andy Warhol'un eserleri incelendi.

22.11.2024 13:43  Güncelleme: 13:51
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Evi Beylikdüzü'nde olanlar için Beyoğlu'nun kültürel mekanları sanıldığı kadar uzakta değil. Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz kültür ve sanat gezileriyle Beylikdüzü'ndeki vatandaşları İstanbul'un belli başlı kültür sanat duraklarına ulaştırıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ücretsiz kültür ve sanat gezileriyle Beylikdüzü'ndeki vatandaşları İstanbul'un belli başlı kültür sanat duraklarına ulaştırıyor. Bu yıl 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Rotamız Sanat" turunda, sanatseverlerin ilk durağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) oldu. Burada Pablo Picasso sergisini gezen ziyaretçiler, Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 parçayı görme fırsatını buldular. Ardından 'pop art' akımının en önemli temsilcilerinden Andy Warhol'un ikonik eserlerini incelediler. Ayrıca yurt dışına kaçırıldıktan sonra Türkiye'ye iade edilen tarihi eserlerle de AKM'nin salonunda ilk kez karşılaştılar.

Picasso'dan Kaplumbağa Terbiyecisi'ne

Gezinin diğer bir durağı ise İBB'nin Taksim Maksemi'ni restore ederek hizmete açtığı Cumhuriyet Müzesi oldu. Eski adıyla "Cumhuriyet Sanat Galerisi" olarak bilinen ve birkaç ay önce müze olarak yeniden açılan tarihi mekanda Atatürk'ün kişisel eşyaları sergileniyor. Turun sonraki duraklarında ise Akbank Sanat ve Pera Müzesi gezildi. Tura katılan vatandaşlar Alman ressam, baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz'in 2 Şubat'a kadar sürecek olan "Son On Yıl" sergisi ve Pera Müzesi'nde ise Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı ünlü eserini inceleyerek kültür ve sanatla dolu bir günü tamamladılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür Sanat Gezileri - Son Dakika

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