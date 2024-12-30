Beylikdüzü Kış Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Yerel

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Beylikdüzü Kış Festivali" yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "2025'ten çok umutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine bir adım daha yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Beylikdüzü Kış Festivali" devam ediyor. Buz pisti, hediyelikler ve yiyecek-içeceklerin yer aldığı stantlar, çocuklar için sahne gösterileri ve canlı müzik performanslarının yer aldığı festival, 1 Ocak tarihine kadar 19.00 - 22.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap'ta açık olacak.

"2025'ten çok umutluyuz"

Her fırsatta festival alanını ziyaret eden ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İnsanlarımızı bu ekonomik zor şartlarda bir nebze olsun gülümsetebilmek istedik. Beylikdüzü'nde yaşayan insanların duyguları gerçekten çok güzel ve ben o duygulara yaslanarak işimi yapıyorum. Beylikdüzü'nde mutluluğu planlamaya gayret ediyoruz. Komşularımızla iç içe, huzur içerisinde bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. 2025'ten çok umutluyuz. Yeni yılın memleketimize huzur, bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyorum. 2024'ü aramayacağımız bir yıl olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL