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Beylikdüzü'nde 54 yaşındaki kadın pasajın çatısından atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 54 yaşındaki kadın pasajın çatısından atlayarak intihar etti

Beylikdüzü'nde bir iş merkezinde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Eleni Buluda isimli kadın yangın merdiveni ile çıktığı çatıdan atlayarak intihar etti. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Beylikdüzü\'nde 54 yaşındaki kadın pasajın çatısından atlayarak intihar etti
15.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
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Beylikdüzü'nde 54 yaşındaki kadın pasajın çatısından atlayarak intihar etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'de 54 yaşındaki Eleni Buluda isimli kadın yangın merdiveni ile çıktığı iş merkezinin çatısından atlayarak intihar etti.

Olay,Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Eleni Buluda isimli kadın bilinmeyen bir nedenle geldiği iş merkezinde bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlarına çıktı. Kadın çatıdan yere atladı. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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