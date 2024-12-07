Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "7 Aralık Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL