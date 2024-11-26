İstanbul Beylikdüzü'nde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.
İstanbul'da dünkü yağışların ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler manzaranın da tadını çıkardı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beylikdüzü'nde Gökkuşağı Görsel Şölen Sundı - Son Dakika
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