Beylikdüzü\'nde Patlama: Bir Ölü

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Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Nuri Girgin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanırken, apartman görevlisi 48 yaşındaki Nuri Girgin'in enkaz altında kaldığı tespit edildi. Patlama sonrası AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz çalışmaları esnasında Nuri Girgin enkazdan ölü olarak çıkarıldı. Apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nuri Girgin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. - İSTANBUL