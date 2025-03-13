Beylikdüzü\'nde Polonyalı Öğrencilerle Kültürel Buluşma

Beylikdüzü Belediyesi, Erasmus+ Programı çerçevesinde Polonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırladı. Kültürler arası etkileşimi artıran çalışmalar çerçevesinde Polonyalı ve Türk öğrenciler hem kültürlerini tanıttı hem de keyifli zaman geçirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Polonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ağırladı. 3 gün süren "SMART MEETS Polonya/ Türkiye Erasmus Öğrencileri ile Buluşuyoruz" programı kapsamında Polonyalı ve Türk öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtarak kültürel etkileşimi artırdı.

"İki ülke gençleri arasında muhteşem bir kültür ve bilim alışverişi ve güzel dostluklar kuruldu"

Dopdolu geçen üç günlük programın ardından katılım sertifikalarını takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, "Yaşar Acar Fen Lisesi ile birlikte Erasmus+ Programı kapsamında Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezimizde ağırladığımız ve workshop dizisi yürüttüğümüz Polonyalı öğrencilerimize sertifikalarını kıymetli hocalarımızla birlikte verdik. İki ülke gençleri arasında muhteşem bir kültür ve bilim alışverişi ve güzel dostluklar kuruldu. Bu programı yürütmekte olan Yaşar Acar Fen Lisesi'ne, lise müdürümüz Aytaç Özdemir ile program koordinatörü Seher Dimen hocamıza, süreç boyunca emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL