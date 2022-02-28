Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı - Son Dakika
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Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı

28.02.2022 10:07
Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı

Beylikova Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Beylikova Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Beylikova Belediyesi ekipleri, Başkan Özkan Alp'in talimatları ile Yunusemre Camii, Ulu Camii ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Beylikova Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

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Miraç Kandili, Ulu Camii, Özkan Alp, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı - Son Dakika


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