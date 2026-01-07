Beylikova Belediyesi\'nden Aşağıdudaş Mahallesi\'ne selektör tesisi

Eskişehir Beylikova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Aşağıdudaş Mahallesi'nde selektör (arpa/buğday eleme) tesisini hizmete aldı.

Kurulan tesis sayesinde üreticiler, hasat ettikleri ürünleri daha temiz, kaliteli ve verimli şekilde değerlendirme imkanına kavuştu. Tarımsal üretimin ve çiftçinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, konuyla ilgili açıklamada yaptı. Başkan Karabacak, 1Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve ürününü daha kaliteli, katma değerli şekilde pazara sunabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Aşağıdudaş Mahallemize kazandırdığımız arpa/buğday eleme tesisiyle üretim kalitesini artırmayı ve üreticimizin maliyet yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz bu tesisimizde tohumluk buğdaylarını temizleyip ilaçlayarak ekime hazır hale getirebilecekler. Selektör tesisimiz Aşağıdudaş, Yukarıdudaş ve Doğanoğlu mahallelerimize hizmet verecek. Üç mahallemizi kapsayan bu yatırımın bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Yeni tesis bölge tarımına önemli katkı sağlayacak

Beylikova Belediyesi'nin kırsal mahallelerde tarımsal altyapıyı güçlendiren projelerle üreticilerin gelirini artırmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda hayata geçirilen selektör tesisinin bölge tarımına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Belediye yetkilileri, Aşağıdudaş Mahallesi'nde kazandırılan arpa/buğday eleme tesisinin tüm üreticilerehayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR