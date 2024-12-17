Beylikova Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek

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Eskişehir Beylikova Belediyesi, gençlerin eğitimi ve gelişimi için sosyal destek alanında örnek bir uygulamaya imza attı. İlçede ikamet eden üniversite öğrencilerine 10 bin TL sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi.

Beylikova Belediyesi, ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla 10 bin TL tutarında sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde yaşayan üniversite öğrencilerimize ilk kez böyle bir destek sağladık. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlerimizin karşılaşabileceği maddi zorlukları hafifletmek ve onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmak bizim sorumluluğumuzdur. Sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla eğitimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Beylikova tarihinde bir ilk: üniversite öğrencilerine sosyal yardım

Başkan Karabacak, bu projenin Beylikova tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, gençlerin eğitim süreçlerinde onları desteklemenin önemine dikkat çekti. Sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiren bu tür projelerin devam edeceğini ifade eden Karabacak, "Gençlerimizin başarısı Beylikova'nın geleceğine yapılan en değerli yatırımdır" dedi. - ESKİŞEHİR