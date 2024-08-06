Beylikova Belediyesi Ücretsiz Yüzme Havuzları Sunuyor

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Beylikova Belediyesi çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ücretsiz olarak yüzme havuzlarından faydalanma fırsatı sunuyor.

Eskişehir Beylikova Belediyesine ait sosyal tesisler bahçesinde bulunan yüzme havuzlarında, 4-12 yaş arasındaki toplam 103 çocuğa, belediye bünyesinde bulunan profesyonel yüzme eğitmeni eşliğinde ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri öğrencilere verilen eğitimin yanı sıra diğer günlerde de yetişkin kadın ve erkeklere havuzlardan ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanıyor. "Çevre ilçelerden de büyük rağbet gören ücretsiz havuz deneyimi ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılanıyor" diyen Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçe halkının memnuniyetle karşıladığı bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR