Beylikova'da 19 kursiyer belge aldı - Son Dakika
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Beylikova'da 19 kursiyer belge aldı

Beylikova\'da 19 kursiyer belge aldı
11.06.2026 16:31
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Eskişehir Beylikova Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi’nde açılan çocuk gelişimi ve aşçılık kurslarına toplam 19 kişi katıldı. 14 kursiyer çocuk gelişimi, 5 kursiyer ise aşçılık alanında eğitim aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerler düzenlenen bir törenle belgelerine kavuştu.

Eskişehir Beylikova Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi'nde eğitime giren 19 kursiyer belgelerini aldılar.

Beylikova Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuk gelişimi ve aşçılık üzerine kurs açıldı. Açılan kurslara 14 kişi çocuk gelişimi 5 kişi aşçılık kursuna başvuru yaptı. Eğitimleri tamamlanan 19 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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