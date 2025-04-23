Beylikova\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renklendi. Milli egemenliğin ve çocukların önemine vurgu yapılan konuşmalar büyük beğeni topladı. Katılımcılar, çocukların hazırladığı danslar, şiirler ve halk oyunlarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Beylikova Belediyesi, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunarak bayram coşkusuna katkı sağladı. Çocuklara yönelik özel ikramlar ve sürprizlerle gün daha da renkli hale geldi.

"Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, bizler için çok kıymetli"

Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, bizler için çok kıymetli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Programa Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR