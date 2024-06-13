Beylikova'da Bayram Öncesi Temizlik Çalışmaları Başladı

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Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, bayram öncesi ilçe merkezi ve tüm köylerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.

Başkan Karabacak, yaptığı açıklamada, bayram öncesinde vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda bayramı geçirebilmeleri için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Bu çerçevede genel temizlik, ot biçme, kaldırım ve yolların tadilatı, mezarlık temizliği, mezarlık yollarının tadilatı, mezarlık çeşme sularının onarılması, cami ve okulların yanı sıra resmi kurumlar, park ve sosyal tesislerin temizliği gerçekleştirildi. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Karabacak, Beylikova'nın bayrama temiz ve bakımlı bir şekilde gireceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR