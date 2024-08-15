Beylikova'da tarım faaliyetleriyle bütçeye ek gelir sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikova'da tarım faaliyetleriyle bütçeye ek gelir sağlanacak

Beylikova\'da tarım faaliyetleriyle bütçeye ek gelir sağlanacak

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bin dekar yağlık ayçiçeği ve 100 dekar danelik mısır ekili tarlalarda hasat öncesi saha ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi. Beylikova Belediyesi, tarımsal faaliyetlerle belediye bütçesine 4 milyon TL'nin üzerinde ek gelir sağlamayı hedefliyor.

15.08.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bin dekar yağlık ayçiçeği ve 100 dekar danelik mısır ekili tarlalarda hasat öncesi saha ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

Beylikova Belediyesi, tarımda attığı adımlarla örnek olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Beylikove Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Bin dekar yağlık ayçiçeği ve 100 dekar danelik mısır ekili tarlalarımızda hasat öncesi saha ve ürün kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Tarım personelimiz, bin dekar yağlık ayçiçeği mahsulünün ikinci sulamasını başarıyla tamamladı. Aynı zamanda 100 dekar danelik mısır mahsulümüzün haftalık sulama ve gübreleme işlemleri de kesintisiz devam ediyor. Bu yılki ürünlerin verimlerinin oldukça yüksek olacağını öngörüyoruz" dedi.

Hedef belediye bütçesine 4 milyon TL'nin üzerinde ek gelir sağlamak

Beylikova Belediyesi, tarımsal faaliyetlerle belediye bütçesine 4 milyon TL'nin üzerinde ek gelir sağlamayı hedefliyor. Gelecek yıl da ayçiçeği, mısır, arpa, buğday ve nohut ekimlerine aralıksız devam edileceğini belirten Karabacak, "4 bin dekarlık tarlalarımızda ekim hazırlıkları hızla sürüyor. Tarım, Beylikova için sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda stratejik bir öncelik. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Beylikova Belediyesi yetkilileri tarımın gücünü arkalarına alarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek bereketli bir hasat dönemine hazır olduklarının altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Beylikova, Ekonomi, Mısır, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da tarım faaliyetleriyle bütçeye ek gelir sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikova'da tarım faaliyetleriyle bütçeye ek gelir sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement