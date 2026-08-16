Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Şenliği

Beylikova\'da Yaz Kur\'an Kursları Şenliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikova'da düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği, öğrencilere ödüller verildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl Müftülüğü Şube Müdürü Cemil Pamuk, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yaz boyunca süren kurslar kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Bilgi Yarışması ve Hadis Ezberleme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sportif ve sosyal etkinliklerle renklenen organizasyonda öğrencilere ikramlar sunulurken, şenlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

13:37
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanma nedeni Suçlamalar hayli ağır
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 16:12:37. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.