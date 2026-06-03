Beylikova Kaymakamı HAYKOOP'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Beylikova Kaymakamı HAYKOOP'u Ziyaret Etti

Beylikova Kaymakamı HAYKOOP\'u Ziyaret Etti
03.06.2026 10:33
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Kaymakam Kantilav, HAYKOOP faaliyetlerini inceleyerek bölge hayvancılığına destek verdi.

Eskişehir Bölgesi Hayvancılar Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Çiftliği'ni ziyaret eden Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, yürütülen faaliyetlere ilişkin incelemelerde bulundu

Birliğin faaliyetleri, yürütülen projeler ve hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalar hakkında HAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bilir, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Tuncer, Birlik Müdürü Gözdenur Öz Işık, Birlik Veteriner Hekimi Dilan Ağbulak Sürücü tarafından Kaymakam Ali Kantilav'a bilgiler sunuldu. Başkan Bilir, Kaymakam Kantilav'ı çiftçiklerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bilir, kooperatifçilik anlayışıyla üreticilere ve bölge hayvancılığına değer katmak amacıyla sürdürdükleri çalışmalara gösterdiği ilgi ve desteklerinden Kantilav'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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