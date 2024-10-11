Beyoğlu Belediyesi 2025 Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi 2025 Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Beyoğlu Belediyesi 2025 Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Beyoğlu Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 4 milyar 776 milyon 912 bin Türk lirası olarak belirlenip oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı İnan Güney, stratejik planlar ve yaşanabilir bir şehir için devam eden çalışmalara vurgu yaptı.

11.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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Beyoğlu Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, belediye meclisi toplantısında görüşüldü. Toplantıda, 4 milyar 776 milyon 912 bin Türk lirası olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ekim Ayı 2. Toplantısı, 11 Ekim Cuma günü meclis salonunda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlık ettiği toplantıda Beyoğlu Belediyesi'nin "2025-2029 Yılı Strateji Planı" ile "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı" görüşüldü. Toplantıda, 4 milyar 776 milyon 912 bin Türk lirası olarak belirlenen 2025 yılı gelir gider bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"İşbirliği ve diyalogla geçmişimize sahip çıkıp geleceğimizi inşa edeceğiz"

2025 yılı mali bütçesi ile 5 Yıllık Strateji Planı'nın Beyoğlu'na hayırlı olmasını dileyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bizler halkımızın yaşam kalitesini arttırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak adına yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu mecliste hep birlikte ortaya koyduğumuz bu başarıyı kutlarken daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyor ve daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Planımızla sosyal adaleti, ekonomik gelişmeyi, kentin değişim dönüşüm süreçlerini yönetmeyi ve direnci dayanaklı bir Beyoğlu'nu hedefliyoruz. Yoksulluğun ve yoksulluğun çok önemli olduğunun farkındayız. Eşitsizlikleri azaltmak, yaşanabilir çevreyi inşa etmek, güvenli konutlar inşa etmek ve imar hakkı bizim için de çok önemli. Hazırladığımız 5 yıllık yol haritamızda hem kurumsal kapasitemizi güçlendireceğiz hem kentteki paydaşlarımızla işbirliği ve diyalogla geçmişimize sahip çıkıp geleceğimizi inşa edeceğiz. Tasarruf tedbirleri ile kısıtlı bütçemizle hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi 2025 Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi - Son Dakika

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