Beyoğlu'nda skandal: Güvenlik amiri DHKP-C propagandası yapmış - Son Dakika
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Beyoğlu'nda skandal: Güvenlik amiri DHKP-C propagandası yapmış

Beyoğlu\'nda skandal: Güvenlik amiri DHKP-C propagandası yapmış
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Beyoğlu Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Mahmud Güven'in, 2015-2016'da sosyal medyada DHKP-C propagandası yaptığı ve şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katiline övgüde bulunduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Güvenlik Amiri olarak görev yapan Mahmud Güven'in, 2015-2016 yıllarında sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP-C'yi destekleyici ve emniyet güçlerini hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başlayan İnan Güney'in döneminde belediyede 'güvenlik amiri' olarak görevlendirilen ve halen görevde olan Mahmud Güven'in, 2015-2016 yıllarında kullandığı sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlarda terör örgütü DHKP-C'yi destekleyici ifadelerin yanı sıra emniyet güçlerini hedef alan ifadeler olduğu görüldü.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili paylaşımlar da ortaya çıktı

Mahmud Güven'in sosyal medya hesabında, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınarak şehit edildiği terör saldırısına ilişkin paylaşımlar da yer aldı. Güven'in, saldırıyı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristin, şehit savcının başına silah dayadığı fotoğrafına, "Bir hukuk öğrencisi bugün için adalet için canını verdi. Biz de sizi seviyoruz ölüme gözünü kırpmadan giden güzel insanlar" yorumunu yaptığı görüldü.

Mahmud Güven'in, 2015 yılında Okmeydanı'nda yaşanan sokak olaylarına dair fotoğraf ve videolar paylaştığı da ortaya çıktı. Söz konusu hesabın kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda skandal: Güvenlik amiri DHKP-C propagandası yapmış - Son Dakika

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