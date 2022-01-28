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Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai

28.01.2022 11:31
Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai

Beyoğlu genelinde karla mücadelede etkili bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı da çalışmalarına aralıksız devam ederek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Beyoğlu genelinde karla mücadelede etkili bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı da çalışmalarına aralıksız devam ederek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden olan Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kar yağışının sona ermesiyle birle oluşabilecek buzlanmaya karşı da gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler; üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla ilçe genelinde kar yağışı sonrası da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

800 personel, 500 ton tuz, 180 ton solüsyon

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmalarında yaklaşık 800 personel görev aldı. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 8 kar küreme aracı, 4 iş makinesi, 7 arazi aracı ile toplamda 500 ton tuz ve 180 ton solüsyon kullanıldı. Toplamda gelen 2 bin 59 yardım talebine ekipler ortalama 20 dakika içerisinde karşılık vererek vatandaşların yardımına koştu. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai
Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai
Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai
Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai
Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai

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Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Beyoğlu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yoğun mesai - Son Dakika
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