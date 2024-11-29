Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi

Beyoğlu Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi

Beyoğlu Belediyesi, 'Yenidoğan Destek Paketi' projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine önemli destek sunuyor. Proje kapsamında, bebeklerin ilk yılındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel paketler hazırlanıyor.

29.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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Beyoğlu Belediyesi, "Yenidoğan Destek Paketi" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine destek oluyor. Kız ve erkek çocuklar için özel olarak hazırlanan paketler ile ailelerin bebeklerinin ilk yılındaki ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olunuyor.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği "Yenidoğan Destek Paketi" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine destek oluyor. Proje kapsamında ilçede yeni doğan kız ve erkek bebekler için özel olarak hazırlanan paketlerde nevresim takımı, battaniye, çocuk bezi gibi temel ürünlerden kıyafetlere kadar pek çok eşya bulunuyor. "Beyoğlu Senin, Evine Hoş geldin" sloganıyla yürütülen bu anlamlı proje ile bebek bakımı sürecinde özellikle ilk yılındaki ihtiyaçlara yönelik birçok temel ürün sağlanarak, ailelerin yükü bir nebze de olsa hafifletilmiş oluyor.

Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden ailelere sunulan "Yenidoğan Destek Paketi"nden faydalanmak isteyen aileler, bebeklerinin bir yaşını doldurmamış olması şartıyla başvurularını 444 0 160 numaralı telefondan ya da doğrudan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek yapabiliyor. Başvurunun ardından "Yenidoğan Destek Paketi" belediye ekipleri tarafından ailelerin adresine kadar götürülerek teslim ediliyor.

"Her zaman ailelerimizin yanındayız"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, projeyle ilgili yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde ailelerimiz, yeni doğan bebeklerinin bakımı sürecinde kimi zaman zorlanabiliyor. Belediye olarak ailelerimizin yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve yüklerini bir nebze olsun hafifletmek için 'Yenidoğan Destek Paketi' projesini geliştirdik. Bu özel süreçte ailelerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Yeni doğan her bir bebeğimiz hem Beyoğlu hem de ülkemiz için bir umut kaynağıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi - Son Dakika

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