Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney seçim çalışmaları sürecinde, vatandaşlara ulaşım sorununun çözümü için verdiği sözü yerine getirerek ücretsiz ring seferlerini başlattı.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Beyoğlu'nda ulaşım sorununun çözümü için ilk adım atıldı. Seçim çalışmaları sürecinde Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek talepleri dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, vatandaşlara ulaşım sorununun çözümü için verdiği sözü yerine getirdi. Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların merkezi noktalara daha kolay şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla ilçeni belirli noktalarında ücretsiz ring seferleri başlattı.

Hafta içi gün boyunca ücretsiz hizmet verecek

Vatandaşlara tamamen ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan ring seferleri, 29 Nisan Pazartesi günü başladı. Kasımpaşa- Pangaltı ve Tophane- Taksim güzergahları arasında birer saat arayla çift yönlü olarak gerçekleştirilen ring seferleri hafta içi her gün hizmet verecek. - İSTANBUL