Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı

Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim sözünü yerine getirerek ulaşım sorununu çözmek amacıyla ücretsiz ring seferlerini başlattı. Ring seferleri hafta içi her gün hizmet verecek.

29.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney seçim çalışmaları sürecinde, vatandaşlara ulaşım sorununun çözümü için verdiği sözü yerine getirerek ücretsiz ring seferlerini başlattı.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Beyoğlu'nda ulaşım sorununun çözümü için ilk adım atıldı. Seçim çalışmaları sürecinde Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek talepleri dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, vatandaşlara ulaşım sorununun çözümü için verdiği sözü yerine getirdi. Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların merkezi noktalara daha kolay şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla ilçeni belirli noktalarında ücretsiz ring seferleri başlattı.

Hafta içi gün boyunca ücretsiz hizmet verecek

Vatandaşlara tamamen ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan ring seferleri, 29 Nisan Pazartesi günü başladı. Kasımpaşa- Pangaltı ve Tophane- Taksim güzergahları arasında birer saat arayla çift yönlü olarak gerçekleştirilen ring seferleri hafta içi her gün hizmet verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, İnan Güney, Beyoğlu, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 16:03:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement