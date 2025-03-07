Beyoğlu\'nda \'Bi Mola\' Çocuk Oyun Merkezi Açıldı

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Beyoğlu'nda ebeveynlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 3-5 yaş arası çocuklarını kısa süreliğine güvenle bırakabilecekleri alanlar olarak inşa edilen 'Bi Mola' Kısa Süreli Çocuk Oyun merkezlerinin ikincisi Cihangir Mahallesi'nde açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, ilkini Kadın Danışma ve Yaşam Merkezinde hizmete sunduğu 'Bi Mola' Kısa Süreli Çocuk Oyun Merkezinin ikincisini Cihangir Mahallesi'nde açtı. Cihangir Semt Konağı'nda hizmet verecek olan merkezin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, mahalle muhtarları ve bölge sakinleriyle birlikte yaptı. Açılışta çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi. Ebeveynlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 3-5 yaş arası çocuklarını kısa süreliğine güvenle bıraktıkları alanlar olarak inşa edilen 'Bi Mola' merkezlerinin üçüncüsünün ise Okmeydanı bölgesinde açılması planlanıyor.

"Çocuklara hizmeti önemsiyorum"

Açılış etkinliğinde konuşan Başkan İnan Güney halka dokunan işler yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Ben de bir babayım. Benim de hayatta tüm işlerimden önce gelen en sevdiğim kimlik babalıktır. O nedenle çocuklara hizmeti önemsiyorum. Kızlarımı büyütürken onları her türlü kötülükten korumaya çalışıyorum. Güvenli ellerde ilerlesin hayata hazır olsunlar diye çaba gösteriyorum. Beyoğlu'nun tüm çocuklarına da aynı kendi üç kızım gibi hayata güvenle hazırlansınlar diye hizmet etmeye gayret ediyorum" dedi.

"Beyoğlu'nun evlatları, anne ve babaları için Bi Mola Merkezimizi açıyoruz"

Başkan İnan Güney, "Geldiğimizde ilk yaptığımız iş Beyoğlu Belediyesine ait kreşleri tam zamanlı hale ve üç öğün yemeği olan bir noktaya getirmiştik. Bunun yanında 3-6 yaş arası özel gereksinimli çocuklarınıza hizmet veren ÖZGEM kurslarımızı açtık. Şimdi Beyoğlu'nun evlatları, anne ve babaları için Bi Mola Kısa Süreli Çocuk Oyun Merkezimizi açıyoruz. İlkini Kadın Danışma ve Yaşam Merkezinde açmıştık. Biz bakım yükünü belediye olarak kadınlardan alacağız, onlarla paylaşacağız demiştik. Bu Bi Mola Kısa Süreli Çocuk Oyun Merkezi bu anlamda kıymetli. Cihangir mahallemize Bi Mola merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış törenine katılan aileler de, bu hizmetin kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Çocuklar için güvenli ve konforlu bir alan

Özenle tasarlanan Bi Mola merkezleri, çocukların güvenliği ve konforu ön planda tutularak hizmet veriyor. 3-5 yaş arasındaki çocuklar, en fazla 2 saat süreyle kabul ediliyor. Ebeveynler, hastane randevusu, eğitim, sosyal etkinlikler ya da kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarını gönül rahatlığıyla Bi Mola merkezine bırakabiliyor. Çocuklar Bi Mola merkezlerinde oyun alanlarıyla, etkinlik saatleriyle ve öğretici aktivitelerle keyifli zaman geçiriyor. Bi Mola'dan yararlanmak isteyen aileler, Beyoğlu Belediyesi'nin internet sitesinden veya 444 1 160 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabiliyor. - İSTANBUL