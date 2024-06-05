Beyoğlu'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Beyoğlu'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçesi'nde ilkokul öğrencileri ile birlikte ağaç dikimi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

05.06.2024 12:48
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Beyoğlu'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçesi'nde ilkokul öğrencileri ile birlikte ağaç dikimi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi tarafından Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçesi'nde ilkokul öğrencileri ile birlikte ağaç dikimi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe farklı okullardan yaklaşık 120 öğrenci katıldı. Programın başında öğrencilere görevliler tarafından ilk olarak Dünya Çevre Günü'nün önemi anlatıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler fidan ve ağaçları bahçede hazırlanmış olan alana dikti. Programa Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yamak da katıldı.

"Çocuklarımıza çevre duyarlılığını aşılamak için bir etkinlik yapıyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yamak etkinliği çocuklara çevre duyarlılığı katmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Öncelikle tüm ülkemizin ve çevremizin Dünya Çevre Gününü kutluyorum. Çocuklarımıza çevre duyarlılığını aşılamak için bir etkinlik yapıyoruz. Bunu kavrayabileceklerine inanıyoruz. Bu etkinliklerin amacı da onlara çevre duyarlılığı kazandırmak. Zamanla da geri dönüşünün güzel olacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"Daha güzel bir dünya için çevremizi temiz tutalım"

Programa katılan öğrencilerden Arel Kısakürek geri dönüşüm malzemelerinin önemine değinerek doğanın temiz tutulması gerektiğini ve çöplerin geri dönüşüm kutularıyla birlikte ayrılması gerektiğini söyledi. Ayşe Deniz ise dünyanın temiz tutulmasının önemine değinirken programda fidan diktiklerini belirterek "Daha güzel bir dünya için çevremizi temiz tutalım" dedi.

"Çocuklarımızın toprağa dokunabilmelerini istiyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Canan Özgür, "Dünya Çevre Günü'müz kutlu olsun. Bugün bütün çocuklarımızla birlikte burada yaptığımız çalışmalar toprağın önemini anlatmaktı. Çevremiz biliyorsunuz çok fazla kirleniyor. Çevre kirliliğini önlemek için yaptığımız çalışmalardan bir diğeri ise geri dönüşüm ve geri kazanımın gerçekleştirilmesi. Programın amacı hem bu bilinci aşılamak hem de çocuğun toprakla buluşmasını sağlamaktı. İklim krizi önümüzde. Karbon fazlalığından kaynaklı iklim krizi yaşıyoruz. Bu kriz çerçevesinden önceliğimiz toprağı korumak. Çocuklarımızın bostanı görmelerini istiyoruz, toprağa dokunabilmelerini istiyoruz. Hissetmelerini istiyoruz ki toprağa sahip çıkabilsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri - Son Dakika

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