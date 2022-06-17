Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu - Son Dakika
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Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu

17.06.2022 14:32
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu

Beyoğlu Belediyesi'nin Savunma Sporları Kurslarında eğitim alan genç karateciler yeni kuşaklarına kavuştu.

Beyoğlu Belediyesi'nin Savunma Sporları Kurslarında eğitim alan genç karateciler yeni kuşaklarına kavuştu. Karate Eğitim Semineri ve Kuşak Terfi Sınavları'nda başarılı olan genç karatecilere, yeni kuşaklarını ve katılım belgeleri Başkan Yıldız verdi.

Beyoğlu Belediyesi spora ve sporcuya verdiği destekle geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Belediyeye ait ilçenin altı farklı noktasından bulunan spor tesislerinde her yıl yaklaşık 100 bin gence eğitim veriliyor. Savunma sporlarından yelkene, yüzmeden okçuluğa kadar onlarca branşta verilen eğitimlerle uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek genç sporcular yetiştiriliyor. Yoğun ilgi gören kursların başında ise Karate Kursu geliyor. 2021-2022 eğitim döneminde Karate kursuna katılan 150 öğrenci, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan genç sporcular için Emir Efendi Spor Tesisinde Diploma Töreni düzenlendi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sporcular ve aileleri katıldı.

Genç karatecilere, yeni kuşakları ve katılım belgeleri takdim edildi

Etkinlikte sahaya inen genç sporcular sergiledikleri kata ve teknik gösterisinde hünerlerini sergiledi. Başkan Yıldız da sahaya inerek gençlerle birlikte karate yaptı. Daha sonra Karate Eğitim Semineri ve Kuşak Terfi Sınavları'nda başarılı olan karatecilere, yeni kuşakları ve katılım belgeleri takdim edildi. Daha önce Beyoğlu Belediyesi'nin kurslarında eğitim almış ve Türkiye'ye uluslararası müsabakalarda madalya kazandırmış olan sporcular Tuana Korkmaz, Arda Tayyip, Enes Malik Topcu, Mehlika Akıl, Ayhan Efeoglu, Feyza Turgut, Fehmi Tuna Kara ve Boran İşçi de törene katılarak genç sporcuları yalnız bırakmadı.

"Her daim genç sporcularımızın destekçileri olmaya devam edeceğiz"

Sporun her alanında gençlere destek verdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi Emir Efendi Spor Tesisleri'nde savunma sporu eğitimi alan öğrencilerimizin diploma törenini gerçekleştirdik. Bu gençlerimizin gelecekte milli formalarıyla ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yolculukta da Beyoğlu Belediyesi olarak her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz. Daha önce belediyemizin kurslarında eğitim almış ve ülkemize uluslararası müsabakalarda madalya kazandıran sporcularımız da bugün bizlerleydi. Hep birlikte genç sporcularımızın sevincine ortak olduk" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu
Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Türkiye, Beyoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nun genç karatecileri yeni kuşaklarına kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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