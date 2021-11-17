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Beyoğlu'nun tarihi Burç Lebon Pastanesi kapanıyor - Son Dakika

Beyoğlu'nun tarihi Burç Lebon Pastanesi kapanıyor

17.11.2021 00:57
Beyoğlu'nun tarihi Burç Lebon Pastanesi kapanıyor

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin simgelerinden tarihi Burç Lebon Pastane'si kapanıyor.

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin simgelerinden tarihi Burç Lebon Pastane'si kapanıyor. Tarihi pastane, 31 Aralık 2021 günü son kez hizmet verecek.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 36 yıldır hizmet veren Burç Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı'nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık'ta son kez hizmet verdikten sonra kapanacak. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz (75), 1810 yılında Fransız bir çift tarafından kurulan pastanenin patentini aldıklarını 36 yıldır korumaya çalıştıklarını söyledi.

"Bütün gayeleri bizi tahliye edip burayı daha yüksek kiraya vermek"

Pastanenin kapanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cengiz, "Kiracısı olduğumuz Karagözyan Vakfı 15 yıldır bizi çıkartmaya çalışıyorlar. 2012 yılında Borçlar Kanununa bazı maddeler eklendi. Kanunda bir yerde 10 yıl kiracıysanız mülk sahibi gerekçe göstermeden tahliye edebilir yazıyor. Bu kanuna dayanarak ilgili vakıf 5-6 sene önce bizi tahliye kararı aldırdı yerel mahkemede. İtirazlarımız üzerine Yargıtay 2010 kontratını baz alarak 2021 yılına kadar çıkaramayacağının kararını aldı. 2022'de bu kanunun ilgili maddesine göre bize tahliye hakkı doğdu tekrar. Pandemide 3 buçuk ay kapalı kaldık. 1 senden fazla Cumartesi ve Pazar günleri kapalı kaldık. Kira indirimi bile yapmadılar. Bütün gayeleri bizi tahliye edip burayı daha yüksek kiraya vermek. Çok üzgünüm. Böyle bir tarihi mekanın İstiklal Caddesi'ne mal olmuş hatta Türkiye'ye mal olmuş" dedi.

"Çok güzel mesajlar geliyor"

Müşterileri ile aile gibi olduklarını kaydeden Cengiz, "Neden kapatıyorsunuz diye bize çok güzel mesajlar geliyor. Biz burada müşterilerle bir aile gibiydik. Yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.

"Sadece pastane değil Beyoğlu'nun tarihi gidiyor"

Burç Lebon Pastanesi'nin daimi müşterisi İhsaniye Çiçek, Beyoğlu'nun tarihini kaybettiklerini söyledi. Müşteri gibi değil aile gibi olduklarını söyleyen Çiçek, "Bu pastaneyi basit bir pastane olarak görmüyorum. Her şeyden önce burada bir aile gibiydik. Buraya sadece pasta yemeye gelmiyorduk. Abdurrahman beyi ve diğer çalışanların güler yüzü, nezaketi, zaten Abdurrahman beyin mutfağını biliyoruz. Ne kadar titiz çalıştığını biliyoruz. Her şeyden önemlisi sevgi vardı bu pastanenin içinde. Sadece pastane değil Beyoğlu'nun tarihi gidiyor" şeklinde konuştu.

Pastanenin daimi müşterilerinden Serhan Bucak ise "Çok üzücü. Hepsi ayrı ayrı arkadaşlarım. Gündüz uğrar kahvemi içer kekimi yerim. Akşam uğrarım sohbet ederiz, kapanışa kadar otururuz." - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nun tarihi Burç Lebon Pastanesi kapanıyor - Son Dakika


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