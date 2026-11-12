Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasındaki toprak kayması bitişik binada paniğe yol açtı - Son Dakika
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Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasındaki toprak kayması bitişik binada paniğe yol açtı

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Beyoğlu Sütlüce\'de yıkım sahasındaki toprak kayması bitişik binada paniğe yol açtı
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Beyoğlu Sütlüce\'de yıkım sahasındaki toprak kayması bitişik binada paniğe yol açtı
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Beyoğlu Sütlüce'de saat 11.30 sıralarında yıkımı yapılan binanın şantiye sahasında kısmi toprak kayması meydana geldi. Bitişik binada oturan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda yıkımı yapılan binanın şantiye sahasında meydana gelen kısmi toprak kayması nedeniyle, bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Olay, saat 11: 30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın yıkımının yapıldığı şantiye sahasında kısmi toprak kayması yaşandı. Kayma nedeniyle bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasındaki toprak kayması bitişik binada paniğe yol açtı - Son Dakika
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