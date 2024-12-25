Beyoğlu, Yeni Yıla Kartpostal Gibi Hazırlanıyor

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Yeni yıla hazırlanan Beyoğlu kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. İlçenin her köşesi özel aydınlatmalarla süslenirken, çalışmalar büyük beğeni topladı.

İstanbul'un kalbi Beyoğlu, yeni yıla sayılı günler kala yapılan süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Beyoğlu Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında Beyoğlu'nun simgesi olan Galata Kulesi'nin çevresi başta olmak üzere Şişhane'den Kasımpaşa'ya, Hasköy'den Sütlüce ve Örnektepe'ye kadar ilçenin dört bir yanını özel aydınlatmalarla süsledi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin her köşesi kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tarihi 6. Daire özenle süslenip ışıklandırıldı

Yeni yıl süslemeleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi Başkanlık Binası olan 6. Daire de özenle süslenerek ışıklandırıldı. Yeni yıl heyecanını ilçenin tamamına yayan çalışmalar, vatandaşların ve ziyaretçilerin de büyük beğenisini topladı. - İSTANBUL