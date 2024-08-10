Beypazarı'nda Tarihi Sokakta Vantilatörlerle Ferah Zaman Geçirme - Son Dakika
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Beypazarı'nda Tarihi Sokakta Vantilatörlerle Ferah Zaman Geçirme

Beypazarı\'nda Tarihi Sokakta Vantilatörlerle Ferah Zaman Geçirme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağı'na yerleştirilen 14 adet vantilatörle; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken yaz sıcaklarına rağmen ferah bir şekilde zaman geçiriyor.

10.08.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağı'na yerleştirilen 14 adet vantilatörle; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken yaz sıcaklarına rağmen ferah bir şekilde zaman geçiriyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından, ilçede yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı'na 14 adet vantilatör konuldu. Sokağın üzerinin perdeler ile kapatılmasıyla da gölge bir ortam oluşturuldu.

"Vatandaşlarımız vantilatörün dibinden ayrılmıyor"

Şehrin stresinden uzaklaşarak nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı'nda vantilatörlerin ardından vatandaşların ve esnafın keyfi yerinde. Tarihi sokakta esnaflık yapan Hasan Özkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok olumlu ve güzel bir şey. Özer başkana teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve turistler bu çarşıya geldiği anda alışveriş yapacağım diye vantilatörün dibinden ayrılmıyor. Vatandaş burada kalıyor, alışveriş ediyor ve esnaf memnun" diye konuştu.

Tarihi sokağa alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise serinlemeye uğraştığını ve vantilatörlerin bu yaz sıcağında çok iyi geldiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beypazarı'nda Tarihi Sokakta Vantilatörlerle Ferah Zaman Geçirme - Son Dakika

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