Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı'nda ilçede turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Vedat Yılmaz, Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır katıldı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine geçebilmek için ortak projeler ve işbirlikleri konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti.

08.05.2024 18:51  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı'nda ilçede turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Vedat Yılmaz, Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır katıldı. Toplantıda konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, "İlçemizin UNESCO Dünya Kültürel Mirası geçici listesinden kalıcı listesine geçebilmesi için ortak projeler ve işbirlikleri konusunda yoğunlaşmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Her katılımcının deneyimi ve desteği, bu hedefe ulaşmamızda önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özer Kasap, Beypazarı, Ankara, Unesco, Dünya, Kültür, Belediye, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement