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Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı'nda ilçede turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Beypazarı Turizm ve Ticaret Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Vedat Yılmaz, Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır katıldı. Toplantıda konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, "İlçemizin UNESCO Dünya Kültürel Mirası geçici listesinden kalıcı listesine geçebilmesi için ortak projeler ve işbirlikleri konusunda yoğunlaşmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Her katılımcının deneyimi ve desteği, bu hedefe ulaşmamızda önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA