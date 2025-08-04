Beyrut Patlamasında 5 Yıl Sonra Anma Töreni - Son Dakika
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Beyrut Patlamasında 5 Yıl Sonra Anma Töreni

Beyrut Patlamasında 5 Yıl Sonra Anma Töreni
04.08.2025 20:35
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Beyrut'taki 2020 patlamasında ölenler anıldı, soruşturma ise hala tamamlanamadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 218 kişi için anma töreni düzenlendi. Patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen soruşturma hala tamamlanmadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 218 kişi düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar, ellerinde Lübnan bayrakları ile patlamada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının taşıdı. Törene katılanlar patlamanın meydana geldiği limana doğru yürürken, patlamanın yaşandığı 18.07'de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yakınlarını kaybedenler, hala patlama ile ilgili kimsenin hesap vermediğini dile getirerek, hayal kırıklığı içinde olduklarını ifade etti.

Soruşturma hala tamamlanamadı

Lübnanlı yetkililer, patlamanın ardından yaptıkları açıklamada, patlamanın asıl nedenine ilişkin soruşturmanın 5 gün içinde tamamlanacağının sözünü vermişti. Ancak yıllarca süren siyasi müdahaleler soruşturmayı sekteye uğrattı, yargı yetkilileri ve dönemin bakanları sürekli olarak soruşturmayı yürüten hakimlere karşı hukuki itirazlarda bulundular ve soruşturma fiilen felç oldu. Patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen soruşturma hala tamamlanamadı. Bu yılın başında göreve gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakan Nawaf Salam, patlamadan etkilenenler için adaletin sağlanacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Aoun, patlamadan sorumlu olanların konumları veya siyasi görüşleri ne olursa olsun hesap vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Aoun ve Başbakanı Salam, anma törenlerine ise katılmadı.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Yargıç Tarık Bitar, eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Hizbullah'ın önemli bir müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri, Emel Hareketi'nin üyeleri, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı, Bitar tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini yerine getirmemişti. Siyasilerin Yargıç Bitar'a karşı açtıkları davalar nedeniyle soruşturma ilerleyememişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyrut Patlamasında 5 Yıl Sonra Anma Töreni - Son Dakika

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