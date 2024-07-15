Beyşehir'de 15 Temmuz Şehitleri için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de 15 Temmuz Şehitleri için fidan dikimi yapıldı

Beyşehir\'de 15 Temmuz Şehitleri için fidan dikimi yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri Ormanı'nda şehitler için fidan dikimi ve şehitlik ziyaretiyle başladı. İlçe protokolü, şehitlerin aziz hatıraları için fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikler, akşam saatlerinde Anıt Meydanı'nda yapılacak yürüyüş ve festival meydanındaki program ile devam edecek.

15.07.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri Ormanı'nda şehitler için fidan dikimi ve şehitlik ziyaretiyle başladı.

İlçe protokolü ilk olarak Gökçimen Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Ormanı'nda bir araya geldi. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır ile protokol mensupları, ormanlık alanda şehitlerin aziz hatıraları için toprakla fidanları buluşturarak can suyu verdi. İlçe protokolü daha sonra adliye karşısındaki Şehitlik Anıtı'nda dua etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Merkez Çarşı Camii'nde öğlen namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Beyşehir'deki etkinlikler, akşam saatlerinde Anıt Meydanı'nda yapılacak yürüyüş ve festival meydanındaki program ile devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Beyşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de 15 Temmuz Şehitleri için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de 15 Temmuz Şehitleri için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
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