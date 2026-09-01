Beyşehir’de yeni adli yıl törenle başladı - Son Dakika
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Beyşehir’de yeni adli yıl törenle başladı

Beyşehir’de yeni adli yıl törenle başladı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026-2027 adli yılı, Beyşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca ve Adalet Komisyonu Başkanı Veysel Erhan Yardım, adaletin tarafsız ve bağımsız şekilde tecelli etmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayan yeni adli yılın ülkeye ve Beyşehir'e eşitlik ve adalet getirmesi temennisinde bulundu. Karaca, Türk yargısının hiçbir ayrım gözetmeksizin adaletin tesisi için görev yaptığını belirtti.

Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veysel Erhan Yardım ise Beyşehir Adalet Komisyonu'nun ilk adli yıl açılış töreninin gerçekleştirildiğini, yeni kurulan yapının sorumluluğuna vurgu yaptı. Yardım, adaletin tarafsız, bağımsız ve süratli şekilde tecelli etmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Konya Barosu Beyşehir Temsilcisi Avukat Oktay Metli de Beyşehir Adliyesi'nde Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun kurulması ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin faaliyete geçmesinin Beyşehir açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Tören, yeni adli yılın ülkeye, yargı camiasına ve Beyşehir'e hayırlı olması temennileriyle sona erdi. Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veysel Erhan Yardım, hakim ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Konya Barosu Beyşehir Temsilcisi Avukat Oktay Metli, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyşehir’de yeni adli yıl törenle başladı - Son Dakika

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