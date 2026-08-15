Beyşehir'de Dayanışma Köprüsü - Son Dakika
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Beyşehir'de Dayanışma Köprüsü

Beyşehir\'de Dayanışma Köprüsü
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Hastalar ve yakınları, çocuk hastalar için el emeği bileklikler hazırlayarak dayanışma örneği sergiledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde palyatif bakım servisinde tedavi gören hastalar ve hasta yakınları, çocuk servisinde yatarak tedavi gören minik hastalar için rengarenk bileklikler hazırladı.

El emeği bilekliklerle palyatif servisten çocuk servisine uzanan anlamlı bir dayanışma köprüsü kuruldu. Beyşehir Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi, bu kez tedavinin yanı sıra paylaşma ve dayanışmanın adresi oldu. Serviste tedavi gören hastalar ile onlara refakat eden yakınları, çocuk servisindeki hastaların yüzünü güldürmek için ortak bir çalışmada buluştu. Hastanenin veri giriş personeli Nihal Şahin, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Halil Küçükercan, Psikolog Aslıhan Kacar ve Uzman Ergoterapist Emine Nur Çorum'un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte rengarenk bileklikler hazırlandı. Hasta ve yakınlarının el emeğiyle hazırladığı bileklikler, çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven de çalışmanın sağlık hizmetlerinin insan odaklı yönünü ortaya koyduğunu belirtti. Güven, "Bu güzel dayanışma örneğine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve iyi niyeti bizim için çok kıymetli. Bu dayanışmanın çocuklarımızın yüzünde oluşturduğu tebessümün şifaya dönüşmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de Dayanışma Köprüsü - Son Dakika

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