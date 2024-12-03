Beyşehir'de Engelliler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Beyşehir'de Engelliler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Beyşehir\'de Engelliler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

03.12.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Dünya Engelliler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beyşehir'de Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Engelliler Günü programı düzenlendi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından özel öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyarak eğitimcilerinin eşliğinde sahnelediği çeşitli gösteriler salonu dolduranlar tarafından beğeni ile izlendi. Program, işaret dili videolarının izlenmesi ile başladı, öğrencilerin Kafkas oyunu ve farklı gösterileri ile devam etti. Öğrenciler, sportif hareketlerle de yeteneklerini sergiledi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu, Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Örk, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve engelli bireylerin aileleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyşehir'de Engelliler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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