Beyşehir\'de Gübre ve Bitki Koruma Bayileri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetime tabi tutuldu.

Konuya ilişkin olarak Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevli teknik personeller tarafından gerçekleştirilen denetimlerde gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün etiket bilgileri, barkod bilgileri ve hologramlarının kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ve son kullanım tarihleri kontrolünün de yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu da kontrol edilmiştir. Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır.

Çiftçilerimizin bakanlığımızdan onay almış kontrole tabi gübre ve bitki koruma bayilerinden ruhsatlı ilaç ve gübre ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz." - KONYA